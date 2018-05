Them’s Fightin’ Herds bude Mortal Kombat s roztomilými poníky

Kreslený seriál My Little Pony si kromě dětského publika, na které byl zacílen, našel až překvapivě mnoho fanoušků i mezi dospělými. Ti s roztomilými poníky vyvádějí věci, ze kterých majitelům licence musí vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Bojová hra ve stylu Mortal Kombat není ani zdaleka to nejhorší, co koho napadlo, přesto ji Hasbro pomocí právníků zatrhlo. Jenže fanoušci se nevzdali, a tak si již brzy budeme moci vychutnat mlátičku Them’s Fightin’ Herds, která se slavným seriálem pouze nechává inspirovat. Po pravdě řečeno první záběry nevypadají vůbec špatně, nemyslíte?