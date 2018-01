Kultovní Theme Hospital se po dvaceti letech dočká pokračování

Fanoušci geniální strategie Theme Hospital přes dvacet let marně čekali na další hru z nemocničního prostředí a teď se chystají rovnou dvě najednou.

Těšit se můžeme na originální choroby a jejich ještě originálnější léčení.

O české Project Hospital už jsme několikrát psali, teď svůj příspěvek do žánru oznámila i Sega. A ne jen tak ledajaký, půjde totiž o pokračování samotné bulfrogácké klasiky. Hra se sice nebude jmenovat Theme Hospital 2, ale Two Point Hospital, to je však asi tak jediný rozdíl. Studio Two Point, které za ní stojí, je totiž tvořeno i dvěma návrháři původní hry. Bez ohledu na název je to prostě to tolik vytoužené pokračování, v nějž už jsme snad ani nedoufali.

Stejně jako v originálu se můžeme těšit na léčení bláznivých chorob. V traileru například vidíme nebožáka, kterému místo hlavy vyrostla žárovka. No zkuste si s tím jít do kina, že? Rozverný grafický styl napovídá, že bez ohledu na vážnost tématu to bude veliká legrace.



Hra by měla být hotová již letos na podzim a bude prý obsahovat i nějakou formu multiplayeru.