Ve městě je nový šerif. This Is the Police 2 vyjde koncem roku

This Is the Police je kombinace adventury a strategie, v níž šéfujeme policejnímu oddělení. Druhý díl, který vyjde koncem letošního roku na PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One a Switch, slibuje prohloubení strategických i taktických částí. Podřízení nemají být jen „zdroje“, ale živí lidé se slabými a silnými stránkami a emocemi. Níže se podívejte na nový trailer.