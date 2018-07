Ve westernu This Land Is My Land si zahrajeme za indiána

This Land Is My Land se sice nemůže rozpočtem rovnat chystanému blockbusteru od Rockstar Games, to však neznamená, že bychom ho měli zcela přehlížet.

Zkušení vývojáři, kteří mají zkušenosti z vývoje World of Tanks, IL2-Sturmovik, série Metro anebo STALKERa, totiž nabídnou příběh z perspektivy jednoho z původních domorodých obyvatel.

Kromě hrstky screenshotů o hře víme zatím jen to, že půjde o otevřený svět a že jako správný indián k postupu budeme využívat především plížení.

Kdy bude hotovo a na jaké platformy This Land is My Land vyjde zatím není známo, vzhledem k předchozí produkci firmy Game Labs však takřka s jistotu můžeme počítat alespoň s PC verzí.