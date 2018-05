Vyzkoušejte si válečnou This War of Mine na pár dní zdarma

Na rozdíl od ostatních válečných her se v This War of Mine nestanete hrdinným vojákem, ale civilistou, který se se svými blízkými snaží přežít v bojové zóně. Tento unikátní titul máte nyní možnost na čtyři dny vyzkoušet zcela zdarma na Steamu. Pokud se vám zalíbí, tak si ho můžete rovnou koupit se 70% slevou. Jakub hře ve své recenzi udělil 90 % a napsal, že This War of Mine by si měl zahrát každý, přestože to není svět, do nějž byste se rádi vraceli.

VIDEO: This War of Mine: The Little Ones - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu