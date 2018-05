Bývalí vývojáři Spec Ops chystají strategii o protinacistickém odboji

Joerg Friedrich a Sebastian Schulz pracovali posledních 10 let na vývoji AAA titulů, nyní chtějí své zkušenosti zúročit v nezávislých vodách. Jejich chystaná strategie Through The Darkest Of Times bude zpracovávat práci fiktivní německé odbojové skupiny v letech 1933 až 1945. Úkolem hráče bude verbovat nové členy, distribuovat letáky, budovat úkryty a samozřejmě se u toho nenechat chytit. Ještě letos bychom se mohli dočkat hratelné verze v Early Access.