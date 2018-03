V roce 2006 se objevilo podařené akční RPG Titan Quest, které možná neudělalo díru do světa svou originalitou, ale milovníci her ve stylu Diabla z něho radost měli. Já jsem byl jedním z těch, kteří v dané době prožívali svá „vrcholná pařanská léta“ a jako velký fanda Diabla a mytologie jsem se u Titan Questu tetelil blahem.

A tetelil jsem se i ve chvíli, kdy bylo oznámeno, že se zhruba deset let od vydání původní hry objeví remasterovaná edice Titan Quest: Anniversary Edition pro PC (pro vlastníky originální verze šlo o update). Bohužel jsem neměl šanci ji vyzkoušet hned. Do rukou se mi dostala až verze pro konzole, která vyšla necelé dva roky od vydání Anniversary Edition pro PC.

Na jednu stranu jsem se na spuštění Titan Quest těšil jako malé dítě, měl jsem však i určité obavy. Zaprvé jsem se děsil toho, že už si hru neužiji jako kdysi a zadruhé jsem si nebyl jistý, zda mi nebude chybět myš.

Nakonec jsem si mohl oddechnout. Titan Quest baví stejně dobře jako před více než dekádou a ovládání není vůbec špatné. I když si na něj musíte chvíli zvykat.

Když to funguje, neměňme to

Herní mechanismy velmi dobře fungovaly už před lety, takže se nějakých výrazných změn nedočkaly. Vývojářské studio THQ Nordic se soustředilo hlavně na vypilování technických nedostatků. Zaměřilo se rovněž na hru pro více lidí a samozřejmě vylepšilo vizuální stránku.

Jeden datadisk ano, druhý ne Součástí updatu Anniversary Edition pro Titan Quest byl také datadisk nazvaný Immortal Throne, který vyšel v roce 2007. To bylo jistě něco, co udělalo hráčům radost. Tu jim mohla zkazit až skutečnost, že druhý datadisk s podtitulem Ragnarök si musí pořídit samostatně. Není to však takové překvapení, Ragnarök vyšel teprve minulý rok, tím pádem těžko předpokládat, že by ho tvůrci nabízeli zdarma jako součást výroční edice. Druhý datadisk se inspiruje v severské mytologii, takže fandové vikingů jistě rádi investují nějakých 500 korun za obsáhlé rozšíření. Mimochodem, tato cena platí pro PC verzi, kolik bude stát Ragnarök pro konzolovou verzi, zatím oznámeno nebylo.

Upřímně, ona ani původní verze z roku 2006 nepůsobí obrazově až tak zastarale. Nicméně zub času je přeci jen patrný, takže grafika si určité oprášení a zmodernizování zasloužila

Dočkala se jí a byť nemůžeme očekávat, že uvidíme něco, u čeho se zavaří PS4 Pro, Titan Quest po vizuální stránce většinou nezklame. Je sice úsměvné, že například některé efekty kouzel jsou „poskládané z kostiček“, ale obecně vám obrazové pojetí herní zážitek nezkazí.

Jak už bylo řečeno, Titan Quest je diablovkou. Nesnaží se o žádné velké experimenty. Na začátku si zvolíte základní parametry své postavy, jako je jméno, pohlaví nebo barva oděvu. Její specializaci ovlivňujete až během hraní. Na výběr máte z více méně klasických povolání, jako jsou různé formy mágů, válečník, lučištník a podobně.

Poté, co získáte dostatek zkušeností, máte k dispozici jak body, které se rozdělují do stromu s různými schopnostmi, tak body ovlivňující základní vlastnosti (životní energie, síla, inteligence atd.).

Pokud jste někdy vyzkoušeli nějakou diablovku, budete jako ryba ve vodě. Že v tomto ohledu hra neexperimentuje mi nevadilo v roce 2006 a nevadí mi to ani o dvanáct let později. Když to funguje, tak to není důvod měnit.

Stejně tak herní náplň vám svou netradičností dech nevyrazí. Procházíte se různými lokacemi od hořící vesnice po dungeony, likvidujete monstra, probíráte se hromadou předmětů, které z nich vypadnou, ve městech řešíte příběhové i postranní úkoly, handlujete s obchodníky, prostě klasika v tom nejlepším slova smyslu.

Zabij si své mytologické monstrum

Určitým zpestřením je výrazná inspirace mytologií. Nejen řeckou, ale i egyptskou a čínskou. Pokud jste v mládí hltali například řecké báje a pověsti nebo seriál Hvězdná brána, jistě vás potěší, že budete po desítkách likvidovat vám známá monstra.

V průběhu hry se na vás budou hnát vlny protivníků, což vyžaduje co nejlépe vyladěné ovládání. Myš je myš, ale ani konzolový ovladač není v tomto případě k zahození.

Přiznám se, že když jsem hrál za postavu, která se specializuje na boj zblízka, zpočátku se mi dost často nedařilo zasáhnout cíl. Po chvilce jsem tomu však přišel na kloub. A ve chvíli, kdy jsem vsadil na kouzelnici, už nebyl žádný problém. Automatické zaměřování nepřátel funguje v 99 procentech případů dobře.

V podstatě všechny důležité volby jsou navíc rychle přístupné s pomocí tlačítek na ovladači, aniž by bylo nutné se složitě přehrabovat v menu a podmenu. Chvíli jsem si však musel zvykat na orientaci v mapě. Respektive na to, jak s ní pohybovat.

Titan Quest

Výtku si tvůrci zaslouží i za to, že vám tutoriál sice sdělí některé důležité informace automaticky, ale jiné vynechá a vy na určité věci musíte přijít sami. Pro nové hráče, kteří s Titan Quest nemají zkušenosti, by to mohlo být poněkud nepříjemné.

Pochvala je naopak na místě za přepracování multiplayeru. Ten je určený pro 2 až 6 hráčů, vylepšena byla jeho stabilita a vývojáři přidali i hlasový chat. Určitě bych vyzdvihl také hudbu. Některé kousky se opravdu povedly a mají onen mystický nádech, který podobný titul potřebuje.

Pokud vlastníte PC verzi Titan Quest, pak samozřejmě není konzolová edice něčím, co byste museli mít. Jestliže preferujete hraní na konzolích (aktuálně Playstation a Xbox, verze pro Switch je v přípravách, ale nebylo oznámeno, kdy vyjde, pozn. red.) a kdysi jste Titan Quest milovali, případně ho neznáte, ale jste fandy diablovek, pak s tímto kouskem nesáhnete vedle.