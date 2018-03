První tři díly Tomb Raidera dostanou nový grafický kabát

O Laře Croft je poslední dobou zase hodně slyšet. Již brzy do kin přijde nový film s Alicií Vikander a každým dnem také očekáváme oficiální oznámení nového herního dílu, o němž se spekuluje, že se bude jmenovat Shadow of the Tomb Raider.



Lara Croft již brzy v našich kinech.

Není však na škodu připomenout si úplné začátky, na nichž série vyrostla. První tři díly z let 1996 až 1998 jsou dodnes skvělé hry, jenže zub času se do nich pořádně zakousl. Jsou sice snadno k dostání na Steamu či GOGu, pro dnešní hráče už však bohužel vypadají až příliš odpudivě.

Pokud si přesto chcete doplnit základní herní vzdělání, možná stačí ještě chvíli počkat. Vývojářské studio Realtech VR totiž plánuje zastaralou vizuální stránku o něco vylepšit, a to prostřednictvím bezplatného patche. Nečekejte samozřejmě, že by se výsledek mohl poměřovat s dnešní produkcí, na to je použitý engine až příliš letitý, ale nějaké to vyhlazení ostrých hran a přizpůsobení vysokým rozlišením stačí na to, abyste si před hraním nemuseli vydloubávat oči. Ostatně výsledek zkrášlování posuďte sami na přiloženém videu:

Pokud byste si prvního Tomb Raidera rádi jen na chvilku vyzkoušeli, ale nechce se vám za něj platit, můžete otestovat verzi, která běží přímo v internetovém prohlížeči (psali jsme tady). A pokud je na vás původní hra i přes spoustu vylepšení příliš ošklivá, sledujte projekt Tomb Raider: The Dagger of Xian (psali jsme tady). Ten sice vypadá skvěle i na dnešní poměry, že se však někdy dočkáme plné verze, spíše pochybujeme.