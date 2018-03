Filmový Tomb Raider z pohledu hráče: Průměr s pořádnou porcí vaty

Varování: Recenze obsahuje menší spoilery, kterým se nebylo možné vyhnout při porovnávání se hrou.



Nový filmový Tomb Raider je založen na restartu herní série z roku 2013. Pokud jste ho nehráli, zamyslete se nad svým statusem hráče a co nejdříve tento rest napravte. Vyšel na PlayStation 3 & 4, Xbox 360 & One a samozřejmě i na PC. Neexistuje tedy omluva, proč byste si ji nemohli zahrát.

Tomb Raider (2018)

Nejznámější hrdinka videoher Lara Croft, kterou ztvárňuje Alicia Vikander, je stejně jako její restartovaná virtuální předloha na samotném počátku svých dobrodružství. I když je chytrá a fyzicky zdatná, rozhodně není žádnou zkušenou dobrodružkou. Je to mladá žena trpící ztrátou otce, se kterou se ne a ne smířit. Když se po sedmi letech rozhodne, že podepíše převzetí jeho závěti, získá hlavolam, který v sobě skrývá velké tajemství.

Tomb Raider Režie: Roar Uthaug Hrají: Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Stopáž: 122 minut Hodnocení­: 50 %

Lara odhaluje otcovu tajnou pracovnu, v níž jsou skryty informace o bájném ostrově Yamatai, na kterém mají být uloženy ostatky královny Himiko. Lara nedbá otcovy prosby o zničení citlivých a důvěrných materiálů a vydává se zjistit, co se tátovi stalo.

Příběh filmu hru kopíruje volně. Stejné jsou jen jeho stěžejní body jako přeměna hlavní hrdinky v bojovnici, ostrov Yamatai, královna Himiko, zločinecká organizace Trinity, scéna s letadlem, střílení z luku a samozřejmě samotná Lara.

Tomb Raider (2018)

Ta je proto nyní mnohem více civilní a realističtější postavou. Má sportovní atletickou postavu a menší poprsí. Sexualizace je prostě tatam. Jelikož je Tomb Raider film příběhem o zrodu hrdinky, čeká diváka dost nudný začátek plný vaty. Chápeme, že je potřeba vyobrazit prostředí, ze kterého Lara pochází, ale to nic nemění na tom, že je to prostě nuda. Ostatně dlouhých a nic neříkajících scén je ve snímku až příliš. Dvouhodinová stopáž je v případě Tomb Raidera moc dlouhá. Kdyby byl film o půl hodiny kratší, měl by větší spád a určitě by bavil víc.

Ne tedy, že bychom se u něj nebavili vůbec, ale často jsme si říkali: „Šup, ať už se konečně něco děje.“ Když konečně přestane tlachání a začne akce, je fajn, ale ve většině případů digitální.

VIDEO: Alicia Vikander jako slavná archeoložka Lara Croft Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Počítačové efekty nejsou špatné, ale je vidět, že nejde o skutečnost a Lara ve skutečnosti běhá před zeleným pozadím. A pokud je zdejší CGI dneska OK, za dva, tři roky tomu tak už nebude. Dobře udělané praktické efekty nestárnou, ale ty vytvořené v počítači většinou ano a to docela rychle.

Tomb Raider (2018)

Filmaři se navíc rozhodli z příběhu Lary kompletně vyštípat všechno nadpřirozené. Veškeré legendy tak mají své vysvětlení, což nám přijde... špatně. Tomb Raider nikdy nebyl sci-fi, ale špetka mysticizmu z něj dělala zajímavější dílo.

Herecké výkony neoslní, ale ani neurazí. Jde o takovou tu klasiku, nikdo tu vyloženě neexceluje. Papa Croft s tváří Dominica Westa je fotřík podle filmových předpisů a Walton Goggins (jeden z těch herců, jehož jméno neznáte, ale tvář ano) jako záporák Mathias Vogel je docela fajn, ale chybí mu pořádná motivace i lepší mono/dialogy.

Na samotný závěr jsme si nechali několik slov o Laře, kterou ztvárňuje Alicia Vikanderová. Tato 29letá herečka je evropankou, což kvitujeme s povděkem. Angelina Jolie byla sice ve dvou starších filmech kočka, ale bez britského přízvuku to prostě není Lara Croft. Aliciina Lara Croft je jiná než Angelina nebo polygonová předloha.

Je víc tvrdohlavá, panovačná a co nám nejvíc vadilo, chová se někdy jako rozmazlený spratek. Chyběly nám také Lařiny vtípky a průpovídky. Přesto je vidět, že se Vikanderová snaží od začátku do konce a chápe důležitost role. Přeci jen ztvárnit nejslavnější hrdinku videoher vůbec není snadné. Třeba to v dalším díle vychytá lépe. Herecký výkon Vikanderové proto hanět nebudeme, ale vychvalovat také ne. A její vzhled? Vypadá jako Lara Croft jak ji známe z videoher? Podle nás vůbec, ale možná to někdo uvidí jinak.

Třetí filmový Tomb Raider pro nás tedy není vyloženě zklamáním, ale pochybujeme, že bychom si ho ještě za pár dní pamatovali. A pokud vás zajímá, zda je filmová novinka lepší než dva předchozí díly s Angelinou Jolie, tak ne, nemyslíme si to. Starší filmy jsou více akční, oddechové a netváří se příliš seriózně. Novinka se bere ultravážně, má světlé momenty, digitální akci, ale zároveň chvílemi nudí. Je viditelně jiná než, ale že by byla lepší, si nemyslíme. Obojí je průměr.

P.S. Snímek jsme viděli v kině IMAX. 3D obraz je standardní. Pouze v několika akčních scénách zobrazuje něco výrazně vystouplého. Tyto scény jsou fajn, ale je jich jenom pár.

P.S. 2: Hudbu složil elektronický mág Junkie XL. Odvedl dobrou práci, ale nejde o jeho vrcholné dílo. V Deadpoolovi se předvedl lépe.