Poznáváte Laru? Ještě před filmem vyjde panenka Barbie - Tomb Raider

Jaká je spojitost? Minimálně ta, že Barbie vychází vzhledově z představitelky hlavní role ve filmu, v němž si slavnou herní archeoložku Laru Croft zahraje Alicie Vinkanderová.

Barbie bude v prodeji od 9. března a případné zájemce vyjde na 29,99 dolaru (což by v Česku po započtení daně mohlo být 799 korun). Lara je oblečena do topu, kalhot a bot, výbava zahrnuje horozeleckou sekeru a deník.

Filmový příběh Laru vykresluje jako jednadvacetiletou dívku, která po zmizení svého otce odmítla převzít otěže jeho obchodního impéria. Namísto toho studuje a jezdí v Londýně na kole jako kurýr. Nakonec se však rozhodne zmizení svého otce vyšetřit. Vydá se proto na místo, kde byl spatřen naposledy: k hrobce kdesi na pobřeží Japonska.

Ve spojení s Tomb Raiderem letos očekáváme další hru. Square Enix loni v prosinci oznámil, že na rok 2018 chystá velké odhalení, přičemž časové rozmezí mezi odhalením a vydáním by nemělo být tak velké. Prozatím poslední díl se jmenoval Rise of the Tomb Raider a Lara v něm hledala tajemství nesmrtelnosti.