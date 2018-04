Detroit i Total War. Pět nejočekávanějších her, které vychází v květnu

1. Detroit: Become Human



Svět se během dvaceti let výrazně promění. V podání autorů sci-fi Detroit: Become Human nejsou příčinou současné problémy, ale skokový vývoj v oblasti umělé inteligence a robotiky. Bohatí si pořizují androidy, aby jim sloužili, chudí přicházejí o práci. Ve společnosti to vře. Aby toho nebylo málo, androidi si začínají uvědomovat sami sebe a nerozumí, proč by měli posluhovat lidem.

Příběh uvidíme z několika perspektiv, protože budeme hrát za více postav. Android Connor je policejní vyšetřovatel, který pomáhá stopovat „devianty“, tedy androidy, kteří se vzepřeli svému programu a jsou na útěku, nebo se vydali na dráhu zločinu. Markus uteče od svého pána a přidá se k odpadlíkům, zatímco Kara je na útěku i s malou dívenkou, kterou se rozhodla chránit.

Na vašich volbách by mělo záležet, postavy mohou dokonce i zemřít a podoba příběhu se tomu přizpůsobí. Pokud máte PlayStation 4, na nějž hra exkluzivně vychází, tento kousek by vám neměl chybět ve sbírce. Prozatím si přečtěte naše první dojmy, nebo zahrajte demo.

Hra vychází 25. května na PlayStation 4 včetně českých titulků.

2. Total War Saga: Thrones of Britannia



Studio Creative Assembly plánuje vydávat mimo velkých dílů ze strategické série Totral War také menší detailnější odbočky, které zpracovávají kratší období dějin. A právě takovým kouskem je i Total War Saga: Thrones of Britannia, v níž budeme po vikingské invazi formovat coby králové Anglie, Skotska, Irska a Walesu další podobu Británie.

K vítězství v kampani, která má být mnohem detailněji zpracovaná, povede více cest, ostatně v některých momentech na hráče čekají různá rozhodnutí, které ovlivní další tažení. Celkově tvůrci více experimentovali s herními mechanismy. Jestli jsou ku prospěchu věci, prozradíme už v brzy v recenzi.

Hra vychází 3. května na PC (Windows), následovat bude Mac a Linux.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze



Jedna z nejlepších her z Wii U se vrací, tentokrát na Switch a s několika důležitými úpravami. V základu je to pořád špičková hopsačka s opičím klanem Kongů, novinkou je nová hratelná postava Funky Konga a režim Funky. Díky nim je v základu hardcore hopsačka mnohem přístupnější.

Funky Kong v původní hře prodával ve svém obchůdku zboží, v nové verzi s ním můžete zachránit celý ostrov. Pohodového opičáka se slunečními brýlemi nezraní většina bodáků na zemi, protože zranění vykryje surfovacím prknem.

Dále zvládá už v základu dvojitý skok a během pádu v případě potřeby levituje. Kutálet se může bez omezení a pod vodou mu nedojde kyslík. Ani s těmito usnadněními to ovšem není nic lehkého. A kdo chce, může samozřejmě hrát původní hru bez podpůrných berliček. Recenzi vydáme během úterý.

Vychází 4. května na Switch.

4. Pillars of Eternity II: Deadfire



(Honza Srp) Toto je sázka na jistotu. Pokračování úspěšných Pillars of Eternity vypadá stejně jako nesmrtelné klasiky postavené na Infinity enginu a stejně se také bude hrát. Veterány potěší možnost importovat uložené pozice z minulého dílu. Základními stavebními kameny budou opět nádherná, byť lehce kýčovitá, grafika, náročné taktické souboje s nekonečnou zásobou unikátních schopností a především stohy dialogů, které by vydaly na několik fantasy knih. Pokud neumíte obstojně anglicky, nebo jste nehráli první díl, asi se do hry raději ani nepouštějte. Bez pořádné znalosti příběhu si „Pilíře“ neužijete.

Hlavní novinkou je ve druhém dílu vlastnictví lodi. Ta funguje jako jakási plovoucí pevnost, která vaší partě bude sloužit jako základna. Můžete, respektive musíte, si ji vylepšovat, najímat posádku a udržovat ji v provozuschopném stavu. Jedině tak na ní budete moci cestovat od ostrova k ostrovu a účastnit se námořních bitev.

Hra vyjde 8. května 2018 na PC, koncem roku pak i na konzole Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch.



5. Conan Exiles



Předběžný přístup po zhruba roce a půl opustí i brutální survival akce Conan Exiles. Každý začíná jako nuzák s prázdnýma rukama, který musí zahnat hlad a žízeň. Conanovský svět je plný monster, součástí je samozřejmě i craft a budování vlastní osady.

Ačkoliv hodnocení hry jsou spíše smíšená, mnohé změnila velká dubnová obsahová aktualizace, kterou si většina hráčů pochvaluje. Překopala například soubojový systém, všechny změny jsou k přečtení zde.

Hra vychází 8. května (na PC, PS4 a XB1) a pro případné zájemce raději připomínáme: po opuštění předběžného přístupu zdraží o zhruba 25 procent.