Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v srpnu

1. Two Point Hospital

VIDEO: Two Point Hospital - trailer

Two Point Hospital

Two Point Hospital je duchovní pokračování humorné strategie Theme Hospital, v níž jsme se starali o vlastní nemocnici. Namísto skutečných nemocí jsme ovšem léčili neviditelné pacienty nebo ty s nafouknutou hlavou. Ve stejných šlépějích kráčí i Two Point Hospital, na němž pracují dva z původních autorů, konkrétně Mark Webley (programátor, designer a project leader Theme Hospitalu) a Gary Carr (lead artist Theme Hospitalu). A hra vypadá moc dobře, těšíme se!

Vychází 30. srpna na PC (Windows, Linux) a Mac.

2. World of Warcraft: Battle for Azeroth

VIDEO: World of Warcraft: Battle for Azeroth - trailer

World of Warcraft: Battle for Azeroth (beta)

Battle for Azeroth je v podaří již sedmá expanze pro online hru na hrdiny World of Warcraft. Systémová část datadisku je na serverech už nyní, hráči přivítali s nadšením i roztrpčením více či méně upravené verze všech hratelných povolání. Za huntera jsem celkem spokojen, za mnicha už tolik ne. Podíváme se na dva nové kontinenty. Kul Tiras je domovem kouzelnice Jainy Proudmore s lesy, pláněmi a také piráty. Zandalar obývají trollové a narazíme zde na dinosaury, ale i nejstarší město Azerothu - Zuldazar. Musím říci, že nové zóny jsou skutečně nádherné. Více si přečtěte v prvních dojmech.

Vychází 14. srpna na PC (Windows) a Mac.

3. The Walking Dead: The Final Season – Episode 1

VIDEO: The Walking Dead: The Final Season - prvních 15 minut

The Walking Dead: The Final Season

Finální sezona interaktivního seriálu The Walking Dead přinese rozuzlení příběhu Clementine. Věřili byste tomu, že už je šest let, co jsme na sympatickou dívenku narazili? Série jako taková ovšem nekončí. Co se týče Final Season, čtvrtá řada obsahuje pouze čtyři epizody. Nový je pohled kamery přes rameno, upraveny byly souboje a vylepšená má být i grafika. Potvrzena byla také podpora rozlišení 4K a HRD.

První epizoda vychází 14. srpna na PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS a Android. Později se dočkají i majitelé Switche.

4. State of Mind

VIDEO: State of Mind - trailer

State of Mind

Chystaná adventura od německého studia Daedlic nás zavede do futuristické vize Berlína roku 2048. V roli novináře Richarda Nolana budete pátrat po ztracené manželce a synovi, jako v každém správném cyberpunkovém příběhu však dojde i na politická spiknutí a problematiku umělé inteligence. To vše ve stylizovanové grafice, která se nesnaží o realismus, přesto zprostředkuje vskutku působivé scenérie. State of Mind sice nenabízí komplikované hádanky, i tak je to chytrá hra ze zajímavého prostředí. Honza si v preview verzi vyzkoušel první tři hodiny a byl nadšený hlavně z toho, jakým směrem se klasická zápletka vyvinula. Tak snad mu nadšení vydrží i u plné verze.

Vychází 10. srpna na PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One a Switch.



5. Hearthstone: The Boomsday Project

VIDEO: Hearthstone: The Boomsday Project - trailer

Hearthstone: The Boomsday Project

Goblins vs Gnomes je moje nejoblíbenější rozšíření kartiček Hearthstone, takže expanzi, která se opět soustředí na mechy, vítám. Novinkami jsou klíčové slovo Magnetic (spojí dva mechy v jeden se všemi efekty), velmi silná kouzla, která pomohou i protihráči, a karty Omega, které mají dodatečný efekt, pokud máte deset many.

Vychází 7. srpna na PC, Mac, iOS a Android.

6. We Happy Few

VIDEO: We Happy Few - E3 Story Trailer

We Happy Few

Drogy jsou sice špatné, kdo je ovšem neužívá ve hře We Happy Few, případně se nedokáže tvářit dostatečně šťastně, dostane od obyvatel Anglie na budku. Ti se užíváním drogy štěstí snaží zapomenout na vše špatné. Z herního hlediska je to mix několika žánrů, akcentován je však survival a crafting. A že to není vůbec špatné, si můžete přečíst v našich prvních dojmech.

Vychází 10. srpna na PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One.