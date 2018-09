Total War: Three Kingdoms vyjdou 7. března 2019

Další díl oblíbené historické strategie Total War bude zasazený do starověké Číny. Z toho, co jsme mohli vidět na letošní E3 (viz náš článek), je patrné, že se autoři do nějakých designových veletočů nepouštějí. Jestli je to dobře, nebo špatně, musíte posoudit sami a to konkrétně 7. března příštího roku, jak zní prvávě oznámené oficiální datum vydání.