RECENZE: Válečné kladivo opět udeřilo. Total War: Warhammer II je skvost

Kometa je nízko, proroctví se naplnilo, je čas vyjít do války. Aspoň tak si interpretují znamení ještěří lidé vedení mocným a vznešeným Mazdamundim. Nedaleko jejich posvátného místa teď stojí opevnění temných elfů. Pokud nepotáhnou se svou armádou do nehostinné pustiny, jen stěží vyplní Velký plán. Armády se střetnou, rozvratná moc temných elfů neobstojí proti síle Prastarých. Jenže něco mnohem zkaženějšího bují v opomíjených ruinách.

Ohavní skavenové v podzemí budují velké armády a připravují se vzít říši ještěrů útokem. To ovšem stále není ten největší problém. Velký Vír, držící síly Chaosu na uzdě, se kvůli probíhajícím rituálům oslabil a po světě mašírují armády démonů. Ještěří lidé, ale i ostatní rasy budou mít brzy mnohem větší problémy než nicotné šarvátky o území. Takové a mnohé jiné příběhy vás čekají v novém dílu Total War: Warhammer II. A je nač se těšit.

Total War: Warhammer II

Creative Assembly zariskovali, když se odklonili od realismu. Nakonec to byl krok správným směrem a zasazení do bohatého světa Warhammeru udělalo radost snad všem. Byl to svěží vítr do trochu stagnující značky. Total War: Warhammer II neměl snadnou pozici, naštěstí toto univerzum je natolik bohaté, že druhý díl rozhodně nelze nazvat kopií prvního.

Ohrané lidi, trpaslíky, orky a upíry vystřídaly jako hratelné rasy zajímavější a originálnější ještěři, skaveni, vznešení elfové a temní elfové. Kdo kope za jaký tým v řádu světa, je asi jasné. Díky své odvěké lásce k dinosaurům jsem ihned začal kampaň za šlechtice Mazdamundiho. Protože představa, že budu velet armádám obřích obrněných ještěrů, byla více než lákavá.

Všechny rasy uvrhne do příběhu nebeský úkaz, dvouocasá kometa. Každý národ interpretuje znamení jinak, ale všichni se shodují v tom, že jde o velkou věc. Tak velkou, že je čas vyjít do války. Kometa totiž narušuje Vír, který chrání svět před hordou Chaosu. Ještěři a vznešení elfové přísahali, že svět před těmito rozvratnými vlivy budou chránit, zatímco skaveni a temní elfové chtějí využít situace k vpuštění Chaosu na svět. Jak to dopadne, už určíte vy v kampani.

Total War: Warhammer II

Příběhy nejsou přímočaré a kromě bezprostřední hrozby zničení světa se budete zabývat i malichernějšími problémy. V kůži chladnokrevných ještěrů budete upevňovat pozici v rámci rasy a vyštípávat teplokrevné pryč ze své posvátné a milované džungle, řešit občanské nepokoje a dilemata, jak dosáhnout Velkého plánu. Zdá se mi, že důraz na vyprávění je v druhém dílu větší.

Úvodní filmečky vás za každou frakci vtáhnou do děje a některé milníky jsou také opatřené pěknými animacemi. Tím však zapřáhnutí do děje nekončí. Ve druhém dílu se stále něco děje, většinou nic pěkného pro nás, ale nestane se vám, že byste ustrnuli na bodě a začali si válet šunky.

Total War: Warhammer II

A stejně jak tomu bylo v každém předešlém dílu série Total War, vítězství nemáte jisté nikdy a špatné rozhodnutí se může promítnout ve svém hrozivém důsledku až o mnoho tahů později. V mnoha případech ani nevíte, že jste špatné rozhodnutí učinili. Častokrát jsem zaklel, když se na diplomatické mapě ukázalo spojenectví dvou silných nepřátelských stran, stejně tak když nepřítel udělal zcela opačný krok, než na který jsem se několik tahů připravoval. Ale to jsou útrapy války a v Total War byly vždy komplexní a navýsost zábavné.

Pánem rituálů

Uživatelské rozhraní se prakticky nezměnilo od prvního dílu, takže i zde si lze stěžovat na špatné vizuální rozlišení jednotek v kartách a tentokrát i trochu horší správu staveb. Těžko říci, zda jsem si toho všiml až v tomto dílu, ale klikání na ikonky budov dost často činí problém a menu rádo mizí.

Při managementu mnoha vojevůdců by na mapě neuškodilo nějak lépe zvýraznit všechny vaše armády, v případě expanzí na všechny strany ikonky snadno splynou s ikonkami měst.

Velkou novinkou je nahoře umístěný oranžový bar, ukazuje váš postup v rámci kampaně. Za Ještěří lidi je vaším úkolem sbírat prastaré destičky (každá rasa získává jiné suroviny, Skaveni kupříkladu hromadí chaotit). Nasbírané destičky vám pomohu postupně uskutečnit pět rituálů, které by měly stabilizovat velký Vír. Destičky získáváte za plnění misí, obsazování měst a tak podobně. Generují se i při každém tahu. Na poslední rituál už budete potřebovat 5 000 destiček, takže kampaň není na odpoledne.

Total War: Warhammer II

Velké rituály slouží jako nenásilné předěly v kampani a jako další strategický prvek. V případě, že rituál vykonáte, začnou se na vaše hlavní místa síly sbíhat armády Chaosu a není to pěkný pohled, když vám cestou spálí na popel několik měst. Řádná připravenost je tedy na místě. Není však vhodné ani příliš otálet, abyste nezůstali proti ostatním frakcím pozadu. I zbylé strany mají totiž ve svém zájmu provést protirituály, a tak je to takový závod na hodně dlouhou trať. Když se necítíte na to, abyste zabránili protirituálu sami, můžete si za nemalý obnos půjčit žoldáky.

Kromě velkých rituálů můžete vykonat za úplatu i rituály menší. Na několik tahů mohou přinést výhody, například větší růst populace a větší zkušenosti pro vaše vojáky z bitev. Jiné vám zase darují vojevůdce nebo mocnou armádu silných jednotek.

Pro hráče původních Total War her určitě nebude novinkou, že i zde se hraje na příjmy z daní nebo obchodu a je třeba najít rovnováhu mezi schopnou armádou a rozpočtem. Každá jednotka stojí každé kolo nějaký ten bakšiš na udržení a dostat se do červených čísel v době velkých válek je snazší, než by se čekalo.

Total War: Warhammer II

Jedinou velkou překážkou pro ještěří tažení se tak stávají pro ně nehostinná místa. Jakožto tvorové džungle moc neholdují lávovým kamenům a padajícímu popelu. Taková tažení na území temných elfů se nesou ve znamení mnoha zbytečných ztrát. I obsazení měst mimo vlastní klima není příliš výhodné, postihy za neobyvatelnost jsou obrovské a týkají se přírůstku obyvatelstva, ceny budov i veřejného pořádku.

Vojevůdci nezískávají zkušenosti pouze bojem, ale také prohledáváním ruin a hledáním pokladů, kdy dojde často až na gamebookovský zvrat, vyžadující váš zásah (kupříkladu vaše jednotky najdou v ruinách spícího démona chaosu). Velmi příjemnou vlastností je pasivní levelování. To si tak vaše armáda dřepí pár kol ve městě s horší morálkou a už dostane váš generál do vínku schopnost zvyšovat veřejný pořádek. Čím déle je takové situaci vystaven, tím větší bonusy získá. Nemusí však dojít jen na pozitivní vlastnosti. Třeba generál, který se dlouho fláká v stabilním městě, naopak dostane penalizace.

Kromě vojevůdců budete najímat i hrdiny. Ti mohou působit jako záškodníci proti nepříteli nebo jako podpora vlastních vojsk. Lze je přidat i do armády, kde je takový hrdinský nabušenec na karnosaurovi vítanou posilou.

Když dojde na střet

Až selže veškerá diplomacie, a ona selže, dojde na souboje, které probíhají na rozdíl od taktického režimu v reálném čase. Když si jste vývojem situace hodně jistí v kramflecích, můžete nechat o vítězství rozhodnout počítač. Zda máte vůbec šanci, poznáte podle ukazatele, který představuje síly armád. I s menší armádou je v případě, že jste dobrým taktikem, možné nepřítele překvapit a stejně tak i s obrovskou armádou vám může zdánlivě neškodný protivník pořádně nakopat vaše plazí, krysí nebo elfí pozadí.

Total War: Warhammer II

Veteráni Total War už ví, že nejde jen o správné vyvážení armády, ale i rozmístění jednotek nebo včasné využití speciálních dovedností či magie. Každá rasa je unikátní, takže střety se neomrzí. To platí i o taktické mapě, kde se liší hra za jednotlivé rasy ještě více.

Rozdíly jsou všude. Skaveni vyžadují soustavný přísun potravy, jinak dostávají postihy. Nezakládají žádná města na povrchu, místo toho sídlí v rozvalinách, skrytí pohledu všech, dokud nějaký blázen nepřijde rozvaliny prohledat kvůli pokladu. Pak na něj čeká nemilé, chlupaté, mor přenášející překvapení. Vznešení elfové získávají vliv, který mohou použít ke společenským hrám v rámci vlastní rasy. Mimo to disponují širokou špionážní sítí, díky čemuž vidí pozice každého, s kým obchodují. Temní elfové mají v oblibě zajímat otroky, což jim zvyšuje v tom lepším případě příjmy. Také dokážou povolat Černou archu - děsivou plovoucí pevnost. Díky skvělé české lokalizaci si také užijete nuancí ve vyjadřování jednotlivých ras.

Malebné ztvárnění

Na hru se pěkně kouká. Jistě, na úkor taktické přehlednosti vše hýří barvami a světýlky, ale stejně si to budete užívat. Ozvučení je také perfektní, ještěří národ má tak uchu lahodící proslovy při diplomacii, že si mnohokrát vzpomenete na Jabba the Hutt ze Star Wars.

Nebude překvapením, že i tento díl má ukrutně dlouhé nahrávací časy, možná i delší než kdykoliv předtím, ale čekání mezi tahy už je plynulé a dokonce lze zapnout i rychlý režim, kdybyste byli netrpěliví. Jako příjemný detail je změna počasí: při destabilizaci víru po celém kontinentu začnou bouřky a tornáda. Hra je optimalizována dobře na to, o jaký kolos jde.

Ještě lepší než předchůdce

Je to až k nevíře, ale Total War: Warhammer II dokázal překonat už tak perfektní díl první. Pokud vám v něm něco chybělo, je pravděpodobné, že ve dvojce už to bude. Větší vtáhnutí do kampaně, epický cíl celého tažení, ale i zajímavé a různorodé frakce dělají z toho dílu silný zážitek pro každého milovníka fantasy, Total War a Warhammeru. Takže připravte své šiky a hurá do boje.