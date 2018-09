Tvůrci Total War: Rome 2 odmítají, že by měnili počty ženských generálů

Pět let stará hra Total War: ROME II sice není úplně dokonalá (viz naše recenze), ale celkově si nevedla úplně špatně. Jenže v posledních dnech se její hodnocení na Steamu rychle propadá do červených čísel. Důvod?



Tento screenshot zažehl úplně zbytečnou kauzu.

Fanoušci mají pocit, že poslední patch upravil rozvržení pravděpodobností pohlaví generálů, které si hráči mohou najímat do svých armád. Nově se údajně nabízí daleko více žen než dříve. Důkazem má být snímek od jednoho z uživatelů, který ukazuje situaci, kdy minimálně pět z osmi generálů (více jich není na obrázku vidět) jsou ženy.

Spousta lidí v tom vidí jen další nešťastný příspěvek do nekonečné debaty kolem genderové rovnoprávnosti. Situace je o to složitější, že na rozdíl od sérií Call of Duty nebo Battlefield, kde se podobné problémy už nějaký ten pátek řeší, si série Total War zakládá na historické přesnosti.

Situaci bohužel neuklidnila ani moderátorka diskuse, která naštvaným hráčům odpověděla: „Série Total War je historicky autentická, nikoli historicky přesná. Pokud vám ženské jednotky vadí, můžete si je odstranit pomocí modu, nebo hru přestat hrát.“ Tento příspěvek však byl odstraněn a Creative Assembly raději přišli s oficiálním prohlášením.

S nastavením pravděpodobností se prý nijak nehýbalo. Pro většinu herních národů je pravděpodobnost, že bude generál ženského pohlaví, jen 15 %. Výjimku tvoří národy Kušitů, kde je pravděpodobnost 50% a patriarchální společnosti jako Řím či Kartágo, kde je naopak pravděpodobnost nulová.



Onen nešťastný screenshot je tak podle všeho jen náhoda, ke které může docházet s pravděpodobností 0,04 %, jak vypočítal pro reddit člověk s přezdívkou AAABattery03. Ve výsledku tak vzniklo mnoho povyku pro nic.