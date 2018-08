RECENZE: DJem se nestanete, hudební taškařice Track Lab zabaví jen chvilku

Pokud jste otevřeli tento článek, je jasné, že máte rádi hudbu. A přesně pro lidi jako jste vy, milovníky muziky, je určena Track Lab (laboratoř na songy) využívající virtuální realitu PlayStation VR. Pokud si ale myslíte, že se z vás stane po týdnu hraní této aplikace druhý Skrillex, vraťte se hezky zpátky na zem. I když se zdráháme napsat, že jde o hru, Track Lab je stále stejně více videohrou než programem určeným k produkci hitovek, které zaznějí na Ultra Festivalu, Tomorrowlandu nebo DefQonu.1.

Hudební hlavolamy i skládání vlastní muziky

Track Lab, který si bez PSVR headsetu a dvojice Move ovladačů nezahrajete, je rozdělen na dvě části: Evolver a Creation. První jmenovaný režim je hudební variací na logickou videohru, zatímco druhý je určen výhradně ke tvorbě hudby. Smířit se však budete muset s pravidly Track Labu, které dávají jasně najevo, že jde o hříčku pro příznivce elektronické hudby, ale ne pro opravdové producenty. Track Lab totiž srovnání se skutečnými programy na tvoření hudby jako např. Cubase nesnese, neobstojí a pohoří.

Největší průšvih celé Track Lab je, že Evolver režim je zábavnější než Creation. To asi tvůrci nezamýšleli, ale je to tak. V Evolver se vám dostane pod pracky necelá stovka tracků, které v sobě skrývají menší i větší hlavolamy. Vaším úkolem je jejich vyřešení. Představte si, že si nahrajete téměř kompletní track, který složil někdo jiný. Na vás je jeho dokončení, aby zněl lahodně vaším uším. Na mřížce budete hýbat Opticy, jak se zde jmenují předměty ovlivňující směr a vývoj hudby, aby vše do sebe zapadlo.

Omezení a zábrany

Jakmile projede vypálená kulička nějakou bublinou umístěnou na mřížce, zazní beat, kus melodie, nějaký efekt atd. Opticů máte samozřejmě omezené množství, takže se z dokončení hudby stávají hlavolamy v klasickém slova smyslu. Jde přitom o jednoduché zábrany, které pošlou kuličku jiným směrem. Creation režim je, jak název napovídá, o samotné tvorbě hudby a tady Track Lab ukazuje svou velkou omezenost a problémy zároveň.

Jakou hudbu můžete tvořit? Experimental – hardcore, chiptune Acoustic – world, rock & metal, jazz & funk Modern – 2K trance, dubstep, grime, trap, hip-hop Synth – chill out, synthwave, 90s trance Techno – electro, house, techno

Do mřížky můžete umisťovat předpřipravené hudební prvky i si stvořit zcela vlastní beaty, bassy nebo kopáky. Hudební rozmanitost Track Lab je překvapivě velká. Můžete stvořit zasněný klasický trance, moderní trap nebo tvrdý hardcore/gabber, kterým budete nahlas prudit sousedy. Tvoření hudby pomocí Move ovladačů není komplikované a po chvíli oceníte jeho intuitivnost. Velkým problémem je, že zatímco u klasických programů na tvorbu hudby je zobrazen průběh tracku jednoduše a přehledně zleva doprava, v Track Labu to tak není.

Výtvory se nepochlubíte

Zde totiž můžete kuličku poslat přes beatové bubliny a nejrůznější Opticy na mřížce několikrát kolem dokola, což je docela nepřehledné. Největší zklamání se dostaví, pokud složíte něco opravdu povedeného. Záhy totiž zjistíte, že track můžete uložit pouze v rámci hry. Žádný export ani do obyčejného MP3 formátu neexistuje, hra nenabízí ani žádnou formu jeho sdílení. Pardon, ale u hudební hry jde o naprostou hloupost. Track sice můžete sdílet pomocí PS4 na webu YouTube.com, ale to není opravdové řešení, jde o zoufalou znouzectnost. V tomto případě nejde u funkci hry.

Track Lab je zajímavým počinem, ale kvůli svým omezením nemá větší ambice, než se stát chvilkovým pobavením pro majitele PlayStation VR. Upřímně, tvorba hudby není podle nás formát pro virtuální realitu přímo stvořený, ale jistě by šlo udělat propracovanější program než tento. Vzhledem k velmi nízké ceně od něj však odrazovat nebudeme, protože pár pěkných hudebních okamžiků jsme s Track Lab zažili. Ale opravdu jich bylo jen několik a nemyslíme si, že bychom se k této “hře“ ještě někdy vrátili.