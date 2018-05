Trailer k novému DLC pro Shadow of War je nezvykle ukecaný

Akce Shadow of War z Tolkienova světa Pána prstenů je v podstatě jen bezduchá mlátička, ve které příběh nehraje větší roli. O to větším překvapením je, že trailer k chystanému DLC Desolation of Mordor neobsahuje ani jednoho mrtvého orka. Jestli se bude něco měnit i ve způsobu hraní, poznáme už 8. května, kdy přídavek oficiálně vychází na PC, X1 a PS4.