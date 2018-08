Trailer na Red Dead Redeption 2 pocházel z PS4 Pro

Zveřejněné gameplay záběry z očekávaného westernu Red Dead Redemption 2 od Rockstaru pocházejí z konzole PlayStation 4 Pro. Výkonnější konzole od Sony tak zvládá 4K, s čímž se Sony chlubí na svých kanálech, jako je blog či YouTube.

Popisek od Sony říká „Captured entirely from in-game footage on PlayStation 4 Pro“, zatímco u oficiálního Xbox účtu to je „Captured entirely from in-game footage“, což značí, že všude jsou použity záběry z PS4 Pro. Majitelé Xboxu One X, který je výkonnější než PS4 Pro, se samozřejmě dočkají svých vylepšení, prozatím ovšem nebyly upřesněny (via IGN).