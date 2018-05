Podívejte se na trailer k The Endless Mission, novince od autorů Never Alone

Kooperativní plošinovka Never Alone je jedním z mála titulů, které si se mnou zahrála i moje žena. Na novinku The Endless Mission od E-Line Media se proto velice těším. Z prvního traileru však příliš moudrý nejsem. Spíše než plnohodnotný příběh The Endless Mission připomíná jakýsi editor, v němž si můžete postavit jakoukoli hru chcete. Na podrobnosti si musíme ještě počkat.