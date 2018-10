Tři karty v Hearthstone jsou nyní slabší

Drobná aktualizace Hearthstone přinesla ohlášené změny, a to oslabení tří karet. Jako první to odnesl Giggling Inventor, jehož vyložení zdražilo rovnou o dvě many. Tvůrci nejprve testovali zdražení o jednu manu, ale karta jim stále přišla až moc silná. Poněkud překvapivá byla změna u ikonické mágovské karty Mana Wyrm, jejíž vyložení stojí o manu víc.

Tvůrci nechtějí mít ve hře velmi silné karty za jednu manu a zároveň prý Mana Wyrm bránil tomu, aby mohli do hry přidat zajímavá levná kouzla. Nakonec zdražila ještě Aviana na deset many, aby ji nebylo tak snadné zahrát ve stejném kole s kartou Kun the Forgotten King.