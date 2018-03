Bílý dům nechal vytvořit video sestřih z násilných počítačových her

Americký prezident Donald Trump včera uspořádal setkání se zástupci videoherního průmyslu na téma přemíry násilí v počítačových hrách. Toto věčné téma se po letech klidu znovu dostalo na přetřes poté, co bývalý student Nikolas Cruz minulý měsíc v Parklandu na Floridě zastřelil 17 lidí.

I zdánlivě mírumilovné hry od Nintenda jsou ve skutečnosti plné násilí na zvířatech.

Donald Trump schůzku zahájil krátkým videem plným krvavých scén z her jako Call of Duty, Sniper Elite, Fallout, Wolfenstein nebo The Evil Within. To jsou tituly určené pro dospělé publikum, které dětem do rukou nepatří. Dávat takovýto účelový sestřih do souvislosti se střelbou na školách je poměrně manipulativní, nehledě na to, že žádná studie dosud věrohodně neprokázala vliv násilných videoher na lidskou psychiku. Všechny tyto hry se navíc prodávají v obchodech po celém světě, zatímco střelba na školách se v drtivé většině případů odehrává na území Spojených států amerických.

Video se objevilo i na oficiálním youtubovém profilu Bílého domu, takže se jím nyní můžete pokochat i vy. Podle samotných účastníků schůzka žádné konkrétní výsledky nepřinesla, ale prý šlo jen o první z mnoha přislíbených jednání, která se na toto téma ještě budou muset odehrát.