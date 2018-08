Tvůrci Until Dawn pracují na hororové sérii The Dark Pictures

Studio Supermassive Games známe zejména díky hororu Until Dawn, který vyšel na PlayStation 4. Pro Bandai Namco, vytvoří sérii hororových her pod označením The Dark Pictures. První kousek se jmenuje Man of Medan a vyjde příští rok na PC, PlayStation 4 a Xbox One. O přežití bude bojovat čtveřice turistů na strašidelné lodi z éry 2. světové války.

Hugely excited to announce @TheDarkPictures Anthology - a series of intense, standalone cinematic horror games. The first game – #ManofMedan coming to PS4, Xbox and PC in 2019. pic.twitter.com/vpUqpk3oPC — Supermassive Games (@SuperMGames) August 21, 2018