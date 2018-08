Sledování bez reklam s Twitch Prime končí

Předplatitelé služby Twitch Prime získávají hry zdarma, in-game předměty do populárních her jako Fortnite, Hearthstone či možnost sledovat streamy bez reklam. A právě poslední zmíněný benefit 15. října končí.

„S navyšující se přidanou hodnotou Twitch Prime jsme přehodnotili některé stávající výhody. Výsledkem je, že pro nové členy nebude univerzální prohlížení bez reklam součástí Twitch Prime. Současní předplatitelé Twitch Prime s měsíčním předplatným neuvidí reklamu do 15. října,“ uvedl Amazon.

Důvod? Podle Twitche je reklama důležitým zdrojem příjmů pro streamery, bez nichž by Twitch neexistoval. „Změna posílí a rozšíří reklamní možnosti autorů, aby mohli získat větší podporu od diváků za to, že dělají, co mají rádi.“ Pro Amazon je to spíše klička, aby opět nenavyšoval cenu u Amazon Prime.

Twitch ovšem půjde i nadále sledovat bez reklam. Pro zájemce je připraveno předplatné Twitch Turbo, které mimo sledování bez reklam zahrnuje například rozšířenou sadu emotikonů.