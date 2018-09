RECENZE: Two Point Hospital je vymodlené pokračování Theme Hospitalu

Krátká recenze pro znalé: Pokud se vám líbil Theme Hospital, budete se cítit jako doma. Budování a správa nemocnice vychází ze stejných základů, které Two Point Hospital dále rozvíjí. Také se nebere vážně, ale není to vyložená kopie. Spíše jsem měl během hraní příjemně familiární pocit. A co si budeme povídat, když se z interkomu ozval ten stejný ženský hlas, že se má lékař dostavit do ordinace praktika, je to nostalgie jako hrom.

Podobnost není náhodná, na hře totiž pracují dva z původních autorů, konkrétně Mark Webley (programátor, designer a project leader Theme Hospitalu) a Gary Carr (lead artist Theme Hospitalu). Pořád je radost dívat se na roztomilé panáčky, jak cupitají po nemocnici a zbavují se svých problémů, například žárovky místo hlavy. Totožné jsou i zápory či vlastnosti původní hry: budování je po čase repetitivní.

Delší verze: v Two Point Hopital na vás čeká řada manažerských výzev, které jsou rozděleny do misí. Budete se potýkat s nekvalifikovaným personálem, který je třeba nejprve vytrénovat, či častým zemětřesením a sopečnou aktivitou, což vyžaduje vyšší počet údržbářů. Většinou se začíná na zelné louce, jsou zde ovšem i výjimky, kdy například přebíráme nefungující nemocnici nebo si hrajeme na utopii a provoz musíme obstarat pouze z dotací.



Nemocnice před bankrotem

Každá mise obsahuje sadu úkolů, za jejichž splnění jste odměněni hvězdičkou. Může to být zvýšení celkové hodnoty nemocnice, vyléčení pacientů s nějakou konkrétní nemocí či spokojenost personálu. Zisk první hvězdy znamená, že se můžete posunout k další misi, ale možná budete chtít hrát dál a získat hvězdy tři. Získáte tak kromě některých uzamčených věcí i speciální měnu Kudosh, pomocí níž se odemykají například lepší verze nápojových automatů či zajímavější a funkčnější dekorace pro vaši nemocnici. Cokoliv si otevřete, ale i vyzkoumáte, máte odemčeno i v dalších nemocnicích. Mimochodem, do starší nemocnice se můžete vracet.

Na zelené louce

Nejčastěji začínáte na zelené louce, což znamená, že máte k dispozici jednu prázdnou budovu a trochu peněz do začátku. Postavíme tedy recepci, pro začátek dvě ordinace praktika, lékárnu a pár dalších pracovišť. Dále je třeba najmou recepční, lékaře, sestry a údržbáře. Personál má různé dovednosti, například lepší komunikaci s pacienty, bonusy při práci v lékárně a podobně. Některé mít musíte. Na operačním sále tak potřebujete lékaře, mezi jehož dovednostmi je chirurgie.

Tady vše funguje, jak má.

Zapomínat ovšem nesmíte ani na pacienty. Jejich první kroky vedou na recepci, odkud se přesunou k ordinaci praktika. Musíte proto postavit lavičky, pomocí automatů na pití utišit jejich žízeň a během čekaní je nějak zabavit. Protože jsme na Bonuswebu, tak jsem samozřejmě všude stavěl herní automaty od Segy. Dále je třeba udržovat přijatelnou teplotu, hygienu na vysoké úrovni a pomocí květin i příjemnou atmosféru. To jsou společné základy.

Prostředí nemocnice, ale i přímo každou místnost lze různě šperkovat. Kromě těch „povinných“ věcí, jako je hasící přístroj u všech strojů a topení / ventilátor pro regulaci teploty, to jsou různé plakáty, obrazy, diplomy, knihovna, fontánka a spousta dalších. Každá místnost má svoji prestiž, takže jsem se jako hračička snažil umístit co nejvíc věcí a mít ordinaci co nejhezčí hned od začátku. Zpočátku mi to prošlo, ale později jsem narazil.

Vysoká prestiž přiláká více pacientů, což je sice žádoucí, ale ne v době, kdy teprve opatrně expandujete. Když vás ovšem pacienti zahltí předčasně, dostanete se snadno do spirály smrti. Je to asi jedná věc, která není na první dobrou intuitivní. Logické mi přijde mít vyšperkovanou nemocnici hned od začátku.

Na druhou stranu ten pohled také stojí za to. Po atriu pobíhá nesourodá parta pacientů, od mumií přes rozpixelované po ty s pánvičkou na hlavě, která začne zvracet a generovat nepořádek. Ti, kteří zemřou, se mohou proměnit v duchy. A duchové samozřejmě vystraší všechny okolo, dokud je nezpacifikuje údržbář. Nepořádek, dlouhé fronty, duchové, to vše má za následek propad reputace a nakonec i příjmů. Končí to útěkem personálu a bankrotem.

Také Two Point Hospital přistupuje k nemocniční tematice s humorem a nadhledem. Namísto skutečných nemocí léčíme lidi, kteří vypadají jako mumie, jsou šediví, protože se z jejich života vytratily všechny barvy, nebo mají místo hlavy svítící žárovku. Tomu odpovídá i grafika, na fungující nemocnici je vyloženě radost pohledět. Pojetí je tentokrát 3D, scénu si lze přibližovat, oddalovat a libovolně natáčet. Všechny procedury jsou samozřejmě graficky vyobrazeny. Například mumie si lehne do stroje ne nepodobnému sarkofágu, který postupně odmotá bandáže.

Který Hospital je který? Vlevo je klasika Theme Hospital z roku 1997. Uprostřed je právě recenzovaný Two Point Hospital. Vpravo je připravovaný a vážněji pojatý Project Hospital od českých tvůrců, který vyjde koncem října. Theme Hospital Two Point Hospital Project Hospital (beta)

Co se týče managementu, je důležité sledovat cíle mise. Zatímco v jedné vám budou chodit třeba zástupy lidí s pánvičkou na hlavě, v jiných se pro ně ani nevyplatí stavět pracoviště. Stačí postupovat obezřetně, vhodně si brát a splácet půjčky a pružně reagovat na nastalou situaci. Zpočátku mise nebývá dobré nezvládnout akutní příjmy jen proto, že vám nezbyly peníze na potřebné pracoviště. Praktik vám nevydělá, operační sál ano. Nutné je také průběžné vylepšování strojů, rapidně se tím zvedá šance na úspěch léčby.

Samozřejmě ani Two Point Hospital se nevyhnul chybám. Kromě sporné reputace to je klasika jako občas zaseknutá postava, u větších nemocnic pak pathfinding. Tomu však lze předejít vhodnou skladbou místností. Chybí mi možnost předem si připravit template, abych nemusel sedmou ordinaci praktika stavět pěkně od píky klik po kliku. Občas mimo jsou také různá hlášení a doporučení, která nereflektují aktuální situaci. Například pokud mám v daný měsíc velké výdaje, hra mi doporučuje vzít si půjčku, ačkoliv finance nemocnice jsou zdravé. A stejně jako Theme Hospital i Two Point Hospital je po čase repetitivní.

Nic z toho mi ovšem nezabránilo v tom si hru pořádně užít. K Theme Hospitalu se vracím prakticky každý rok a Two Point Hospital je přesně TA HRA, na níž jsem léta čekal. Není to hardcore strategie, ale pohodový sim pro všechny.