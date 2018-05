Týdenní prodeje krabicovek: God of War sesadil z trůnu Far Cry 5

PlayStation 4 exkluzivní akce God of War sesadila z pohledu týdenních prodejů krabicových her v Británii střílečku Far Cry 5, která se posunula na druhé místo. Třetí místo patří výborné městské akci Yakuza 6, čtvrté fotbalu FIFA 18 a páté závodům Mario Kart 8 Deluxe. Aktuální God of War má nakročeno k tomu stát se nejprodávanějším dílem série. Informace zveřejnila monitorovací skupina Gfk Chart-Track.



aktuální týden minulý týden God of War 1. - Far Cry 5 2. 1. Yakuza 6 3. - FIFA 18 4. 2. Mario Kart8 Deluxe 5. 3.