Týdenní prodeje krabicovek: Lara neporazila Spider-Mana

Nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii je opět Spider-Man, který vyšel exkluzivně na PlayStation 4. Zajímavý je ovšem pohled na druhé místo, který naznačuje, že Shadow of the Tomb Raider se nedaří tak, jak se očekávalo.

Úvodní prodeje jsou sice o 25 procent lepší než v případě dílu Rise of the Tomb Raider z roku 2015, jenže ten zpočátku vyšel pouze na Xbox One a Xbox 360. V porovnání s Tomb Raiderem z roku 2013 jsou pak úvodní prodeje slabší dokonce o 70 procent. V potaz ovšem musíme brát i fakt, že během let výrazně vzrostla obliba digitální distribuce. Každopádně ačkoliv prodeje Spider-Mana klesly v porovnání s minulým týdnem o 42 procent, nestačilo to na to, aby Lara pavoučího muže porazila.