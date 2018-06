Týdenním prodejům krabicovek v Británii dominuje PlayStation 4

Během herního svátku E3 2018 logicky nevyšla žádná AAA hra, zároveň ovšem probíhala slevová akce Sony nazvaná Days of Play. Kombinace těchto faktorů se projevila na týdenních prodejích krabicovek v Británii. Na první místo se opět vyhoupla akce God of War, kterou následují FIFA 18 a Fallout 4. Na čtvrtém místě je interaktivní film Detroit: Become Human, na pátém kolekce PlayStation VR Worlds. Jednička minulého týdne, upírské dobrodružství Vampyr, se propadlo na osmé místo.

