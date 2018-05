Ubisoft koupil Blue Mammoth Games, autory hry Brawlhalla

Francouzský vydavatel Ubisoft rozšířil svoje řady o studio Blue Mammoth Games. Pokud vám to jméno nic neříká, nemusíte se stydět, ale vězte, že jejich hra Brawlhalla je velice populární a to i na progamingové scéně. Co to znamená pro budoucnost studia? Prý jen samé dobré věci, dušují se obě strany obchodu.