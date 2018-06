Nadcházející generace konzolí bude poslední, věří šéf Ubisoftu

Ve filmovém průmysl za poslední léta výrazně vrostl význam i dopad streamovacích služeb jako Netflix či Amazon Prime. Guillemot věří, že právě streamování promění i herní průmysl. A nemyslí si to zdaleka sám.

„Myslím, že postupem času bude streamování pro mnoho hráčů přístupnější bez nutnosti mít doma výkonný hardware. Vyjde ještě jedna generace konzolí a poté už budeme všichni streamovat,“ řekl časopisu Variety.



Streamování podle Guillemota změní herní průmysl, ve výsledku pomůže AAA hrám. „Musíme zapracovat na přístupnosti těchto her, abychom se ujistili, že je možné je hrát na jakémkoliv zařízení, nicméně skutečnost, že budeme moci tyto hry streamovat na mobilní telefony a televize bez nutnosti mít konzoli, hodně změní herní průmysl,“ uvedl.

O konci konzolí se mluví už léta, prozatím ovšem není na pořadu dne. A na to, zda se slova Guillemota naplní, si ještě pár let počkáme. Nové konzole se očekávají nejdříve v roce 2020, přičemž životní cyklus těch úspěšných bývá zhruba sedm let.