Vivendi vzdalo plán na ovládnutí Ubisoftu

Nadnárodní megakorporace Vivendi se nijak zvlášť netajila tím, že chce pohltit francouzské vydavatelství Ubisoft (psali jsme tady). Skupovala proto menšinové podíly firmy s cílem získat alespoň její 30% podíl.

Yves Guillemot, ředitel Ubisoftu

Ten by podle francouzských zákonů měl stačit k vyvolání hlasování o změnách ve vedení, což by mohlo skončit až nepřátelským převzetím. Celkem se Vivendi podařilo získat již 27,3 % akcií, jenže pak se do celé situace vložil čínský gigant Tencent a podle tiskového prohlášení je dobojováno. Ubisoft udržel nezávislost a ve vedení společnosti nadále zůstává Yves Guillemot.

Co to znamená pro nás hráče? Nic konkrétního. Maximálně tak ujištění v tom, že další směřování firmy se nebude v nejbližší době nijak dramaticky měnit. Již dříve deklarovanou prioritou firmy tedy zůstávají hry ve velikých otevřených světech, které mohou přinášet peníze dlouhodobě.

V poslední době se Ubisoftu daří. Restart značky Asssin‘s Creed, dopadl skvěle, až nečekaně se po dvou letech od vydání uchytil Rainbow Six Siege, Ghost Recon: Wildlands sice kritika vesměs ztrhala, ale prodává se jako čerstvé rohlíky a Mario + Rabbids: Kingdom Battle je jednou z nejlepších her pro konzoli Nintendo Switch.

Již příští týden navíc vychází netrpělivě očekávaný Far Cry 5.