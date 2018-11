Ultima Ascendant vyjde již příští týden, podívejte se na trailer

Neoficiální pokračování kultovního RPG Ultima Underworld vychází již příští čtvrtek, a tak tu máme zřejmě úplně poslední trailer. Pokud čekáte pomalé RPG, zřejmě vás překvapí, protože hra vypadá dost akčně. Něco jako Dark Messiah of Might & Magic, jen se to bude odehrávat v podzemních kobkách.