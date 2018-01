Engine Unity v novém demu ukazuje, jak by hry mohly vypadat za pár let

Engine Unity si oblíbily především menší a nezávislé týmy. Vznikla na něm spousta skvělých her, z poslední doby jmenujme například Torment, Life is Strange: Before the Storm nebo Cuphead. Žádná z nich však vyloženě neuchvátila technickým zpracováním.

Detail z technologického dema enginu Unity Book of the Dead.

Že Unity dokáže konkurovat i současné špičce, jako jsou Frostbite, CryEngine nebo Unreal Engine, ukazuje nové technologické demo nazvané Book of the Dead. Pozor, nejde o demoverzi opravdové hry, ale jen o do detailů vymodelované prostředí, které má demonstrovat sílu Unity. Zveřejněný trailer prý není nijak dodatečně upravován a odpovídá tomu, co je schopný počítač vyrenderovat v reálném čase. Ale jaký počítač toto zvládne, to autoři neřekli.

Většina toho, co vidíte, je prý vytvořena z fotogrammetricky naskenovaných objektů a unikátní technologii Scriptable Render Pipeline. Ta je známá pod zkratkou SRP, z čehož mám osobně velikou radost.

Mimochodem stejný tým má na svědomí i dva roky staré demo nazvané Adam, které běhalo v 1 440p na GeForce GTX980.