Pět nejočekávanějších únorových her. Konečně vyjde český Kingdom Come

1. Kingdom Come: Deliverance

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 13. února

Sběratelské balení Kingdom Come: Deliverance

Jindřicha, syna kováře, zasáhla občanská válka a nájezd žoldácké armády ho připravil o vše. Sám unikl smrti jen o vlásek. Nyní bere do rukou meč a hodlá pomstít ve službách šlechtice smrt milované rodiny. Hra je podle tvůrců založena na skutečném příběhu krále a jeho synů, přičemž realismus se netýká jen příběhu, ale celkového pojetí. Například technika boje odpovídá skutečnosti, byť byla samozřejmě upravena tak, aby hráče bavila.

Jedním z mozků Kingdom Come: Deliverance je vývojář Daniel Vávra, který proslul prací na české Mafii. Nevyhýbá se politickým komentářům, ani kritice herního průmyslu. Nyní je na něm, aby se svým týmem převedl, co umí. My doufáme v ten nejlepší možný výsledek a hru, o níž se bude mluvit ještě za pár let.

2. Shadow of the Colossus

Na čem: PlayStation 4

Kdy: 6. února



Hlavní hrdina veze na svém koni do zapovězené krajiny tělo mrtvé dívky. Aby ji přivedl zpět k životu, zaváže se v místní svatyni k tomu, že porazí šestnáct kolosů obývajících nejrůznější místa v rozlehlé krajině, na jejíž půdu nesmí vstoupit žádný člověk.



Shadow of the Colossus mnozí vnímají jako jednu z nejdůležitějších exkluzivit na PlayStation 2. Ostatně v únoru uplyne dvanáct let od doby, co hra poprvé vyšla. Na PlayStation 3 se objevila HD verze, na PlayStation 4 nyní vychází příkladný remake.

„Technicky byla hra inovována od základu snad na všech frontách, ale z uměleckého hlediska se v Bluepoint Games přísně drželi pojetí originálu,“ píšeme v recenzi.

3. Civilization VI: Rise and Fall

Na čem: PC (Windows, Linux), Mac

Kdy: 8. února



Rise and Fall je první expanze předloni vydané strategie Civilization VI. Obsáhne osm nových civilizací, devět nových vůdců, nové jednotky, divy a další budovy.

Města budou mít individuální úroveň loajality na základě vašeho velení. V případě velkého poklesu hrozí revoluce a ztráta města, které může fungovat i nezávisle. Rozšířený systém aliancí by měl umožnit navazování různých typů spojenectví, jejichž síla se projeví až časem. A naopak, pokud se některá z civilizací stane až příliš silnou, ostatní se můžou proti ní spojit.



4. Age of Empires: Definitive Edition

Na čem: PC (Windows 10)

Kdy: 20. února



Po více než dvaceti letech se na počítače vrátí kultovní strategie Age of Empires, a to v remasterované definitivní edici. Autoři chtějí podchytit atmosféru originálu, původní grafiku ovšem nevylepšovali a raději vymodelovali vše znovu. Kromě grafiky a rozlišení 4K zapracovali na síťové hře, kameře, zoomu, ozvučení, vylepšili pathfinding a podívali se i na vybalancování jednotek. Hra ovšem bude dostupná pouze na Windows 10 přes Windows Store.

5. Secret of Mana

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, PS Vita

Kdy: 15. února



Letošní Secret of Mana je stejnojmenný 3D remake akční hry na hrdiny, jež vyšla v roce 1993 na SNES. Je to kult, který například editor serveru IGN označuje za jednu z nejlepších her všech dob. A není sám.

Původní pixel art nahradila 3D grafika, tvůrci dále přepracovali původní systém, aby vytvořili „moderní akční RPG“. Bitky jsou o něco komplexnější a podle prvních reakcí zábavnější než v originálu.