Legendární Unreal slaví 20. narozeniny a je dočasně zdarma

Rád bych teď vytáhl historku o tom, jak jsem si před 20 lety přinesl domů obrovskou krabici s tehdy čerstvě vydaným Unrealem a můj život už nikdy nebyl stejný. Bohužel, sice jsem už tehdy hrál poměrně intenzivně, ale na přelomovou střílečku náš tehdejší rodinný počítač nestačil. Vzpomínat mohu maximálně na to, jak jsem závistivě pročítal recenze a snil, že někdy v budoucnu si toto vizuálně dokonalé dílo alespoň na chvíli zahraju i já.

Hardwarové nároky byly ve své době krvavé.

Technické zpracování bylo totiž na Unrealu tím nejdůležitějším. Pro mnoho lidí to byl důvod, proč vybavit své počítače specializovaným grafickým akcelerátorem. Mimozemský svět Na Pali byl jedním slovem úchvatný.

Moderní verze Unreal enginu jsou i dnes vnímány jako jeden z vrcholů grafických technologií. Hra tehdy zaznamenala gigantický úspěch a najít recenzenta, který by jí dal méně než

90 %, bylo prakticky nemožné.

Jenže když jsem si po letech Unreal skutečně zahrál, nic to se mnou neudělalo. V jádru jde o obyčejnou střílečku, jen je zde daleko více chození z místa na místo a méně střelby, než byl člověk zvyklý. Pozdější příchod Half-Life znamenal pro příběhové střílečky daleko větší pokrok a prosté pobíhání po bludištích už od té doby působí zastarale. Což však nic nemění na tom, že Unreal má i dnes jisté kouzlo.

Koneckonců se o tom můžete přesvědčit sami. V herních obchodech Steam a GOG je hra dočasně k dispozici zcela zdarma, a to rovnou ve své Gold verzi, tedy včetně datadisku Return to Na Pali. Pokud by vás zajímal příběh nelehkého vývoje hry, přečtěte si náš starší článek.