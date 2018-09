Dokument Fuck You All zmapuje kariéru nenáviděného Uwe Bolla

Filmové adaptace videoher řadíme do tří kategorií. Na špatné, příšerné a na ty od Uwe Bolla. House of the Dead, Alone in the Dark, Far Cry anebo třeba Postal jsou tak nepovedené, až si v jistých kruzích vydobyly takřka kultovní pozici.

Film Postal je svým způsobem zábavný.

Kromě toho, že jsou jeho snímky pro většinu lidí nekoukatelné, se Boll proslavil i značně nevybíravým slovníkem vůči svým kritikům. Pokud máte zájem, můžete si o jeho životě přečíst v našem starším článku.

Anebo si ještě chvíli počkat a podívat se na chystaný film s výmluvným názvem Fuck You All: The Uwe Boll Story. Jeho autoři se pomocí série rozhovorů s jeho bývalými spolupracovníky snaží zachytit Uweho složitou nevybíravou povahu, stejně jako přinést obligátní „veselé historky z natáčení“. Trailer působí nadějně a snímek je prý už hotový, datum jeho zveřejnění však bohužel neznáme.