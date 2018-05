V Electronic Arts jsou spokojení s prodeji FIFA 18 na Nintendo Switch

FIFA 18 na Switch

Vydání FIFA 18 na konzoli Nintendo Switch (naše recenze) bylo ze strany Electronic Arts jen testovacím výkopem, který měl zjistit, zda je vůbec o takové hry mezi hráči zájem. A vypadá to, že je. Podle magazínu Les Numeriques se jen ve Francii prodalo 73 tisíc kusů a to si ještě EA hodně slibují od letošního mistrovství světa, které prodeje hry může pořádně nakopnout. Můžeme tedy předpokládat, že se do budoucna setkáme na Switchi ještě s více hrami od EA. Budou i lootboxy?