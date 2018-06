V GTA 5 se již brzy budete moci stát majiteli hudebních klubů

Navzdory tomu, že od vytání hry GTA 5 uběhlo už téměř pět let, jeho svět se stále rozrůstá. V příštím updatu si hráči budou moci navrhnout a poté i provozovat hudební klub. Na starosti tak budou mít prakticky vše, od designu interiéru až po DJs, kteří v klubech budou hrát. Datum vydání ještě neznáme, ale mělo by to být někdy během července.