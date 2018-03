V jakém období byste si rádi zastříleli v Battlefieldu a Call of Duty?

Jakub Žežule - Podle úniků mi letošní Battlefield asi udělá radost. Druhá světová válka mi po předešlém dílu zní jako nejvhodnější období a pokud se EA u mikrotransakcí přidrží pojetí, jaké měl i Battlefield 1, moc rád si hru pořídím už někdy kolem data jejího vydání. Každopádně doufám, že do hry bude zahrnuta jak válka v Evropě, tak bojiště v Africe i Tichomoří. A čerstvě potvrzená čtyřka Call of Duty: Black Ops? Tam úniky už nějaký ten pátek mluví o zasazení do současnosti, nebo případně do velmi blízké budoucnosti. To sice nezní vyloženě špatně, ale obzvlášť u této série bych raději viděl návrat do studené války. Parta s Reznovem, Masonem, Hudsonem a Woodsem byla zdaleka nejsilnější sestavou, jakou kdy série Call of Duty nabídla. Její hvězdný dabing v čele s dnes už oscarovým Gary Oldmanem byl naprosto famózní a příběhová kampaň prvních Black Ops je do dnešního dne mojí nejoblíbenější v sérii. Pokud se drby o moderní době potvrdí, něco mi říká, že by hra mohla nabídnout i nějakou tu kontroverzi. Treyarch se totiž ve svých hrách v minulosti nebál zobrazovat skutečné postavy. Uvidíme Ládina, Husajna nebo Kadáffího? Nedivil bych se.

Martin Zavřel - Už dlouhé roky říkám, že by CoD série měla zkusit udělat seriózní pokus o „dobrou hru o vetřelcích“. Jinými slovy loď s mariňáky se vydává prošetřit podezřele ztichlou základnu na vzdálené planetě, ale všechno je to takové „špinavé a obyčejné“ jako ve filmu Jamese Camerona (nebo Dead Space). Samozřejmě by nešlo přímo o licenci „těch vetřelců“ (díky tomu by monstra mohla zajímavě překvapovat i děsit), ale bylo by to v tom stylu. Pořádná střílečka na téma Aliens se ještě pořád nepovedla a „filmově“ pojatá CoD hra by byla perfektní forma pro ni. Battlefield mě s ohledem na realistickou grafiku a celkový důraz na syrovost nejvíc bavil, když byl zasazen do současnosti (trojka a čtyřka), takže toho bych se držel. Nicméně podle všeho to vypadá, že letos dostaneme Black Ops 4 a Battlefield WW2.

Jan Hanáček - Zajímavých konfliktů, které ještě nebyly v počítačových hrách zpracovány, je celá řada. Bohužel, problém je v tom, že to, co je zajímavé v historii, učebnici nebo románu, ještě nemusí být zajímavé ve hře. Kdo ale zná dějiny 20. století podrobněji, ví, že i v té nejpropíranější válce (tedy té světové a druhé) jsou momenty, které vývojáři nepochopitelně opomíjí. Takže v tomhle ohledu bych se chtěl dožít opravdu dobře zpracované Zimní války se vším tím mrazem, mlhou a lyžemi.

Rekonstrukce bitvy z druhé světové války.

Jan Lysý - Popravdě, já už se v tom, které bitvy jsme v Call of Duty a Battlefieldu vyzkoušeli, docela slušně ztrácím. Ovšem mám slabost pro asijské lokace, takže pokud bych měl šanci užít si nějakou legendární chvilku z druhé světové války, která se odehrávala v Japonsku, asi bych nebyl proti. Nicméně se přiznám, že aktuálně jsem spíše v náladě na nějakou sci-fi střílečku, ve které létají laserové paprsky a bojuje se s emzáky.

Honza Srp - Popravdě řečeno mě Battlefield vůbec nezajímá, protože s výjimkou Hardline jsou všechny příběhové kampaně této značky příšerné. A co se týče multiplayeru, neexistuje žádné téma, které by mě odlákalo od Hvězdných válek v aktuálním Battlefrontu. U Call of Duty Black Ops 4 bych si pak přál návrat do minulého století. Co třeba válka ve Vietnamu nebo v Koreji? Pokud se ale Treyarch rozhodnou hru pojmout jako čistokrevné sci-fi, nemám s tím větší problém, jen pevně doufám, že děj nebude přeskakovat mezi více postavami.

Ondřej Zach - Call of Duty jsem měl v oblibě, ale v posledních letech si k sérii nedokážu najít cestu a vlastně ani nevím, co by mě k této značce dokázalo přimět vrátit se. Naproti tomu první světová válka v podání Battlefieldu 1 mě pohltila, atmosféra byla v některých momentech hodně hutná, tísnivá. Kampaň ovšem stála za houby. Letos bych si nechal líbit druhou světovou válku a zajímavější příběhovou kampaň, o multiplayer si starosti nedělám.