V Noční Show Jimmyho Fallona zahráli The Roots na nástroje z Laba

V oblíbené talk show Jimmyho Fallona zazpívala zpěvačka a herečka Ariana Grande písničku No Tears Left to Cry, zatímco o doprovod se postarala skupina The Roots. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby členové kapely nehráli na nástroje sestavené z kreativní stavebnice Nintendo Labo. Na výsledek se podívejte níže.