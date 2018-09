V přídavku k Subnautice se podíváme do ledových krajin

Když jsme fantastickou Subnauticu v naší recenzi označili jako nejlepší podmořskou hru všech dob, vůbec jsme nepřeháněli. Již brzy se do krásného podmořského světa planety 4546B budeme moci vrátit, autoři totiž oznámili práce na první expanzi Below Zero. Ta se bude odehrávat v ledových oblastech planety po událostech původní hry a budete si ji moci pořídit, i když jste původní hru nehráli.

