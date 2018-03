Série V-Rally se po patnácti letech vrátí, ještě letos vyjde čtvrtý díl

Je to neuvěřitelné, ale od vydání skvělé závodní hry V-Rally uběhlo již více než 20 let, zatím poslední třetí díl pak vyšel v roce 2002. Teď to vypadá, že se značka po letech hibernace opět vrátí.



Je na tuhle 20 let starou značku ještě někdo zvědavý?

Francouzské vývojářské studio Kylotonn Racing Games totiž čerstvě oznámilo, že pilně pracují na čtvrtém dílu. Jak napovídá zveřejněný krátký trailer, hra nebude spoléhat jen na nostalgii, ba naopak.

Autoři slibují, že se budou soustředit na to, aby dostatečně vybalancovali míru mezi simulací a prostou zábavou pro každého.

Konkurenci fantastickému Dirt Rally však nečekejte, tohle bude nejspíše čistokrevná arkáda. Ostatně první díl byl v Severní Americe prodávaný pod značkou Need for Speed.

Těšit se můžete na řadu rozdílných módů, ať už klasickou Rallye, Rallye Cross nebo závody do vrchu, ale i více odvážné varianty jako soutěž v driftování nebo závody v lehkých bugínách.

Hra vyjde na PC, X1, PS4 a Nintendo Switch již v září letošního roku.