V únoru vyjde demo Anthem, ale nebude dostupné všem

Kooperativní on-line střílečka Anthem, která by ráda vyzvala hry jako Destiny 2 či The Division 2, se ještě před vydáním 21. února 2019 dočká demoverze, a to 1. února. Nebude to ovšem klasická demoverze, ale „demo“ v podání EA, což znamená, že přístup do ní mají garantovaný pouze lidé s předobjdnávkou a předplatitelé služby EA Access. BioWare dále tvrdí, že to nebude tech demo pro otestování infrastruktury, ale klasická zkušební verze, která má demonstrovat možnosti hry. Proč je potom za paywallem?

