RECENZE: Valkyria Chronicles 4 je povinností pro fandy strategií

Jakožto někdo, kdo je odkojen na hrách jako X-Com a Jagged Alliance, vždy zbystřím, když se objeví cokoliv, co byť jen vzdáleně připomíná tahovou strategii. Nemohla mi tak uniknout série Valkyria Chronicles.

Valkyria Chronicles 4

Pokud nepočítáme spin-offy, tak vyšly zatím čtyři díly, s tím, že trojka se objevila už v roce 2011 (a to jen v Japonsku, ale na Západ se určitými cestami také dostala). A až letos došlo na pokračování.

To je zasazeno zhruba do stejné doby jako první díl (vychází z 2. světové války), nicméně jsou nám představeny nové postavy. Dobrou zprávou je, že stejně jako jejich předchůdci z minulých dílů jsou většinou zapamatovatelné. Někdy v dobrém slova smyslu, někdy ve špatném, ale důležité je, že nejsou nudné a zaměnitelné.

Mimochodem, pokud jste nehráli předchozí hry, nepředstavuje to velký problém, protože děj pochopíte i tak. Hlavní zápletka je klasického ražení, jde o střet velkých mocností, které se přetahují o nadvládu. Děj se naštěstí časem rozvíjí, zašmodrchává a je docela zajímavý, ačkoliv se nevyhýbá ani různým klišé.

I mistr tesař se někdy utne Série Valkyria Chronicles má zatím čtyři právoplatné díly a dva spin-offy. Díl Valkyria Chronicles D, který v roce 2012 vyšel pro mobilní zařízení, a Valkyria Revolution pro PlayStation 4, PlayStation Vita a Xbox One, který se objevil v roce 2017. A chvály se rozhodně nedočkal. Za uši dostal kvůli zvláštně vyprávěnému příběhu, nezajímavým postavám, častému „loadingu“, nedotaženým herním mechanismům a nedoladěné grafice. Logicky tak šlo pro fanoušky série o bolestné zklamání, které o nějaký rok naštěstí napravil čtvrtý díl.

Hru si sice užijí víc lidé se zkušenostmi s minulými díly, protože mají znalosti fiktivního universa, které série Valkyria Chronicles postupně buduje. Také budou mít výhodu v tom, že se orientují v herních mechanismech, ale čtyřka je vhodná i pro naprosté nováčky.

Ti nicméně mohou být trochu zaskočeni ukecaností hry. Neustále jste bombardováni krátkými animacemi a dialogy a přiznám se, že jsem mnohokrát jen letmo četl, co se objevovalo na obrazovce, a rychle se „proklikával“ k samotným bitvám.

Je libo nové povolání?

Ty jsou opět tahového ražení. Operuje se s určitým počtem velitelských a akčních bodů, kdy po jejich vyčerpání už není možné s daným vojákem provádět akce. Ovšem jak vaši svěřenci, tak nepřátelé jsou schopni automaticky reagovat (především střílet), i když nejsou na tahu.

Herní mechanismy jsou snadno pochopitelné, vysvětlí vám je tutoriály. Nejdříve se zdá, že je projekt vystavěn až na skoro primitivních základech, ale postupem času se začnou nabalovat další různé prvky, které vám ukážou, proč je série tak milovaná.

Je to prostě naprostá lahůdka pro milovníky taktizování. Samozřejmostí jsou různá povolání, kdy je nesmírně důležité sestavit rozmanitý tým, který bude schopen reagovat na odlišné situace.

Když už přišla řeč na povolání, tak přibylo jedno nové, a to granátník. To je asi největší novinka, kterou čtvrtý díl nabízí.

Nepřekvapivě je nutné poskytovat svým vojákům co nejlepší vybavení, trénovat je (rozumějte rozdělovat zkušenosti) a také s nimi komunikovat na základně. Nejde o to, že byste si vylévali srdíčko, ale skrze rozhovory můžete získat nové typy rozkazů.

Kromě toho je také důležité hlídat si, jaké mezi sebou mají postavy vztahy, protože i to ovlivňuje jejich úspěchy na bojišti. Do hry je implementována hromada aspektů, na které si člověk musí dát pozor a naučit se je využívat ve svůj prospěch.

Nic pro fandy zběsilosti

Titul spadá do žánru strategických RPG, což dává vědět, že dvěma hlavními pilíři jsou taktika a postavy. O tom, že se o své vojáky musíte pečlivě starat, jsme se už bavili, a pokud jde o taktiku, tak v první řadě je důležité se dobře připravit na boj na základně.

Vylepšit si vybavení, pročíst si statistiky vojáků atd. Poté už nezbývá než se vydat vstříc válečné vřavě. Tedy, ještě předtím se ocitnete na takzvané velitelské mapě, na které umisťujete své jednotky a mapujete terén. Na velitelskou mapu se vracíte i mezi tahy a vybíráte si jednotky, které chce přímo ovládat.

Asi je vám tak jasné, že tempo není vysloveně zběsilé, ale sází se spíše na opatrný a obezřetný přístup. Dá se říct, že obtížnost většinou nestoupá skokově, ale jsou některé bitvy, které jsou výrazně náročnější než předchozí a může vás to zaskočit. Někdy už se hodně balancuje na hranici mezi výzvou a frustrací.

Ovšem těžko asi očekávat, že v případě takového množství bitev budou všechny úplně dokonale vybalancované. A kromě toho, když opravdu budete mít velký problém s dohráním nějaké mapy, tak je tu šance získat zkušenosti a peníze v nepovinných bitvách, díky čemuž si vylepšíte vojáky a postup příběhovou kampaní bude jednodušší.

Těžko určit přesný čas, za jak dlouho se dostanete na konec, protože hodně záleží na tom, jak se vám bude dařit a zda se budete účastnit nepovinných misí, ale mluvíme tu o desítkách a desítkách hodin, během kterých se budete nudit jen málokdy.

Něco pro oči i pro uši

Série sází na „pastelkovou“ grafiku a čtyřka není výjimkou. A je to dobrá věc, protože prostředí vypadá skvěle a postavy také. Jistě, není to zrovna realistická podívaná, ale to nemění nic na faktu, že si vaše oči užijí.

Valkyria Chronicles 4

A stejně tak uši, hudbu si vzal na starosti Hitoshi Sakimoto, který je herním matadorem. Má na kontě více než 82 soundtracků k různým titulům, ale asi nejvíce zaujal díky hudbě k Final Fantasy XII. Ani tentokrát nezklamal, písně jsou skvělé.

Valkyria Chronicles se prostě vrací v plné formě. Jistě, novinek není zrovna velké množství a je tu pár nepříjemných věcí, jako je někdy skoková obtížnost a třeba skutečnost, že ve hře nefunguje automatické ukládání, takže ukládat musíte ručně (a co si budeme povídat, určitě se vám stane, že na to zapomenete). Jde spíše o drobnosti, které rozhodně nekazí celkový dojem z této vymodlené strategické lahůdky.