Valve odkoupilo studio Campo Santo, autory hry Firewatch

Chystaná hra Valley of the Gods od týmu Campo Santo už vyjde pod křídly herního giganta Valve. Ten talentované vývojáře, které proslavil fantastický Firewatch (naše recenze), odkoupil. Detaily transakce na veřejnost nepronikly, ale Campo Santo se dušují, že jim do vývoje her nikdo mluvit nebude.

