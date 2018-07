Vampyr prodal už téměř půl milionu kopií

Ačkoli upírská akce nedopadla úplně podle našich představ (viz naše recenze), v jádru jde o dobrou hru. A myslí si to nejspíš i 450 000 lidí, kteří si ji od 4. června zakoupili. Prezident vydavatelské společnosti Focus Cédric Lagarrigue se přitom ještě před vydáním nechal slyšet, že pokud se prodá milion kopií, bude to jednoznačný úspěch. Vypadá, že by s tím Vampyr neměl mít žádné potíže, nastávající herní sucho totiž příliš konkurence nenabízí.

