Vandals budou tahovou strategií z prostředí sprejerů

Počítačovým hrám bývá často vyčítáno, že jsou jen o zabíjení nepřátel. Chystaná strategie Vandals však dokazuje, že je takové paušální označování křivdivé. Hráči nepotřebují násilí za každou cenu, vystačí si i s pouhým ničením veřejného majetku.



V této nezávislé hře se totiž stanete sprejerem, jehož úkolem je zvěčnit svůj „podpis“ na co nejprestižnější místa a nenechat se přitom chytit strážci pořádku. V silně stylizované grafice se podíváme do Paříže, Tokia, Sao Paula, Berlína anebo New Yorku, kde všude budeme moci zvěčnit nejslavnější malby legendárních umělců jako Blek Le Rat, Keith Haring, Lady Pink nebo Miss.Tic.

Autoři z Cosmographic (např. skvělý Type:Rider) slibují více než 60 levelů a našlapaný soundtrack (čemuž ovšem zatím uvolněné video příliš nenasvědčuje). Hotovo bude příští týden na PC a mobilní platformy Android a iOS.