Ve hře Jurassic Evolution bude Jeff Goldblum

Jurassic World Evolution bude stavitelská strategie z prostředí Jurského parku (psali jsme tady). Budete si moci stavět výběhy pro dinosaury, starat se o jejich blaho či třeba křížit jejich geny. Zní to fantasticky, a aby toho náhodou nebylo málo, ve hře bude i samotný Jeff Goldblum. Co víc si můžeme přát? Hra by měla vyjít ještě během letošního roku.