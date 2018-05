Ve Way to the Wood budeme hrát za jelena

Teprve 18letý vývojář Anthony Tan vypustil trailer na chystanou akční adventuru nazvanou Way to the Wood. Kromě roztomilé grafiky hra zaujme především tím, že hlavní roli tentokrát zastane jelen (anebo alespoň nějaký zástupce čeledi jelenovitých, anglické slovo „deer“ je až příliš obecné). Příběh se odehrává ve světě opuštěném lidmi, kterému vládnou zdivočelá zvířata. Hra vyjde na PC, X1 a PS4, hotovo má být počátkem roku 2019.