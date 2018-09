Ve World of Warcraft je dostupný nový raid a režim Warfronts

V online hře na hrdiny World of Warcraft se zpřístupnil první raid datadisku Battle for Azeroth nazvaný Uldir, a to na obtížnost Normal a Heroic. Obtížnosti Raid Finder a Mythic budou dostupné až za týden. Není to ovšem jediný nový obsah, zmiňme world bossy, brzy startuje první pvp sezóna a mythic keystone dungeon sezóna. A nakonec je tu nový režim Warfronts pro dvacet hráčů, který vychází ze strategií Warcraft. Jak funguje, vysvětlují vývojáři na videu níže.