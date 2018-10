Ve videu vidíme řadu mladých krásných lidiček, jak s úsměvem od ucha k uchu máchají obrovskými zbraněmi za doprovodu písničky od The Beach Boys. Jak trefně poznamenal jeden z diskutujících, celé to vypadá, jako by autoři dělali reklamu na Rage 2 a až v půli natáčení se rozhodli změnit to na Fallout.

Ohlasy na právě probíhající otevřenou betu jsou zatím dost rozporuplné, my si raději počkáme na plnou verzi, která vyjde na již 14. listopadu na PC, X1 a PS4.